Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:15, 10 ноября 2025Культура

Умер основатель группы Savage Крис Брэдли

Рок-музыкант, основатель группы Savage Крис Брэдли ушел из жизни после болезни
Андрей Шеньшаков

Фото: Kevin Nixon / Metal Hammer Magazine / Future via Getty Images

Рок-музыкант Крис Брэдли, сооснователь культовой британской хеви-метал-группы 80-х Savage, ушел из жизни. Об этом коллектив сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что вокалист и басист скончался после продолжительной болезни.

«Его наследие сохранят родные и многочисленные фанаты, которым он принес много радости своим творчеством!» — говорится в публикации.

Брэдли создал группу вместе с гитаристом Энди Доусоном еще в подростковом возрасте. В 1983 году вышел дебютный альбом Savage Loose N Lethal, ставший знаковым в США.

В июле скончался британский рок-музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath Оззи Осборн.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лукойл» объявил форс-мажор на одном из крупнейших в мире месторождений нефти. Компания может полностью выйти из проекта

    Пашинян вспомнил лозунг «Ленин, партия, Горбачев»

    В посольстве страны Европы пообещали выдавать россиянам туристические визы

    Россиянка с сожителем получили 36 лет колонии за изнасилование и истязание дочери

    В Госдуме допустили отключение России от мирового интернета при вмешательстве в выборы

    Обвиняемого в подрыве многоквартирного дома в Тульской области отправили в СИЗО

    Группа «Тутси» неожиданно охарактеризовала песни Кадышевой

    Звезду «Мстителей» обвинили в домогательствах

    Объявлено об угрозе для Зеленского из-за ситуации с его «кошельком»

    В Госдуме оценили запрет трансгендерам участвовать в Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости