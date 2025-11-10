Умер основатель группы Savage Крис Брэдли

Рок-музыкант, основатель группы Savage Крис Брэдли ушел из жизни после болезни

Рок-музыкант Крис Брэдли, сооснователь культовой британской хеви-метал-группы 80-х Savage, ушел из жизни. Об этом коллектив сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что вокалист и басист скончался после продолжительной болезни.

«Его наследие сохранят родные и многочисленные фанаты, которым он принес много радости своим творчеством!» — говорится в публикации.

Брэдли создал группу вместе с гитаристом Энди Доусоном еще в подростковом возрасте. В 1983 году вышел дебютный альбом Savage Loose N Lethal, ставший знаковым в США.

В июле скончался британский рок-музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath Оззи Осборн.