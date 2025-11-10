В аэропортах США сорвались более 10 тысяч авиарейсов

Flightaware: Более 10 тысяч самолетов не смогли вылететь по расписанию в США

Более 10 тысяч самолетов не смогли вылететь по расписанию из аэропортов США. Информация об этом появилась на сайте онлайн-сервиса отслеживания полетов Flightaware.

Общее количество задержанных международных и внутренних рейсов по Соединенным Штатам составляет более 7,9 тысячи, отмены — более 2,2 тысячи. Авиарейсы сорвались из-за шатдауна, который начался 1 октября после того, как американский конгресс не смог согласовать бюджет на предстоящий финансовый год, из-за чего правительство прекратило работу.

Ранее стало известно, что республиканцы и демократы нашли компромисс, который позволит возобновить работу правительства США. Об этом также заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.