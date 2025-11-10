В Кремле оценили ситуацию на фронте

Песков: Ситуация на фронтах динамична, а позиции ВСУ ухудшаются каждый день

Позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) ухудшаются каждый день. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Ситуация на фронтах динамична и красноречиво говорит о неизбежном ухудшении день ото дня позиций киевского режима», — оценил он.

Бойцы ВСУ окружены в Красноармейске (украинское название — Покровск) и Купянске. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что некоторые военнослужащие сдаются в плен.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил о неизбежности краха фронта ВСУ. Он подчеркнул, что у Украины в скором времени закончатся боеспособные войска.