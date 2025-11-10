В офисе президента Украины поддержали расследование против «кошелька» Зеленского

Советник ОПУ Литвин призвал наказать участников коррупционной схемы в энергетике

Участники коррупционной схемы в энергетической сфере Украины должны быть наказаны по всей строгости закона. Расследование против бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, поддержал в комментарии изданию «Общественное» советник офиса президента Украины (ОПУ) Дмитрий Литвин.

«Очевидно, что должна быть неотвратимость наказания, и если есть такие обвинения, то должны быть подозрения и другие процессуальные действия, мы это все поддерживаем», — заявил чиновник.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Она была направлена на получение откатов от контрагентов агентства «Энергоатом» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости.

Ранее Миндича также внесли в базу «Миротворец» (в России сайт заблокирован по решению суда). Администраторы портала обвиняют бизнесмена в подрыве работы энергетического сектора Украины.