В правительстве ФРГ признали неконкурентоспособность Германии

Министр экономики ФРГ Райхе: Германия погрязла в структурном кризисе

Германия погрязла в структурном кризисе, стране необходимы масштабные реформы, чтобы восстановить свою экономическую конкурентоспособность. Об этом заявила министр экономики ФРГ Катерина Райхе, передает Reuters.

По словам министра, стагнирующая экономика Германии, вероятно, восстановится в течение следующих двух лет, однако это восстановление будет обусловлено планами правительства резко увеличить расходы на инфраструктуру и оборону. Райхе призвала к модернизации государственного аппарата, сокращению регулирования бизнеса и ужесточению контроля за государственным долгом.

Германии в связи с продолжающимися проблемами третий год подряд грозит рецессия. Страна переживает самый длительный период экономического застоя со времен Второй мировой войны — ВВП за последние пять лет почти не вырос. На фоне стагнации в 2023-м и 2024-м годах ее ВВП снизился на 0,3 и 0,2 процента соответственно. В апреле-июне 2025-го экономика сократилась к первому кварталу на 0,3 процента.

Весной экономические потери ФРГ в результате последствий пандемии, украинского конфликта и геополитической нестабильности за последние пять лет оценили в 735 миллиардов евро.