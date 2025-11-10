В правительстве России одобрили запрет на высылку одной категории мигрантов

В Кабмине РФ одобрили запрет на высылку участвующих в СВО иностранцев

Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила запрет на высылку участвующих в СВО иностранцев. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, проект изменений в законодательство предусматривает запрет на выдачу иностранных граждан, которые проходят службу в Вооруженных силах России и участвуют в боевых действиях, в том числе в зоне СВО.

Согласно предлагаемым изменениям, вместо административного выдворения для указанных иностранных граждан будет предусмотрен штраф в размере от 1000 до 50 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 200 часов.

Возможно, инициатива обусловлена ситуацией, при которой иностранных граждан, участвовавших в СВО, ждет наказание на родине, где это квалифицируется как наемничество. Одним из таких случаев, получивших широкую известность, стала ситуация вокруг сербского добровольца Александра Иокича, который даже был вынужден записать видеообращение к президенту России. К слову, уголовная ответственность за наемничество предусмотрена и российским уголовным законом.