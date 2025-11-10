Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:26, 10 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали создание в ЕС нового органа против страны

Карасин: Советую ЕС перестать гнать фальшивые информационные потоки в Россию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал Европейский союз (ЕС) перестать опутывать Россию дезинформацией. Так он в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал создание в ЕС нового органа, который должен бороться с информационным влиянием России.

«Я бы посоветовал господам из ЕС перестать гнать фальшивые информационные потоки на территорию России. Это намного более актуальная задача для них. А то, что они создают новый лжеинформационный интернационал у себя в Европе, это очень пугает и говорит только о том, что количество и плотность дезинформации повысятся кратно. Мы должны быть готовы к тому, чтобы правильно к этому отнестись, отказаться от прочтения вот этих фальшивок, которыми полны медийные каналы Европы», — сказал Карасин.

Ранее портал Euractiv сообщал о том, что ЕС создаст новый орган по борьбе с информационным влиянием России. Инициатива «Щит демократии», которую Еврокомиссия должна представить 12 ноября, направлена на противодействие гибридным дезинформационным атакам со стороны иностранных субъектов, таких как Россия, с особым акцентом на оказание поддержки в период выборов, говорится в публикации.

Как утверждается, ключевой задачей нового агентства под названием «Европейский центр демократической устойчивости» станет содействие сотрудничеству между самим ЕС и странами-членами в целях «борьбы с дезинформацией», поступающей по различным каналам.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Прошедший «бахмутскую мясорубку» вагнеровец написал книгу о штурме города. Ветераны ЧВК обвинили его во лжи и пригрозили кувалдой

    Москвичам пообещали хорошую погоду

    Ведущая шоу «Давай поженимся!» стала бабушкой во второй раз

    Посольство России отреагировало на взрыв в Нью-Дели

    Названы лучшие города мира в 2026 году

    Суд взыскал с российского чиновника почти миллиард рублей

    Акинфеев пожаловался на проводы из сборной России коротким роликом

    Медведев провел совещание по вопросам безопасности

    Россиян предупредили об опасности полного отказа от соли

    Трамп заступился за право заключенного носить дреды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости