ЕС придумал еще один орган против России

Euractiv: ЕС создаст новый орган по борьбе с информационным влиянием России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pxhere

Европейский союз (ЕС) создаст новый орган по борьбе с информационным влиянием России. Об этом сообщает портал Euractiv.

«Инициатива "Щит демократии", которую Еврокомиссия должна представить 12 ноября, направлена на противодействие гибридным дезинформационным атакам со стороны иностранных субъектов, таких как Россия, с особым акцентом на оказание поддержки в период выборов», — говорится в публикации.

Как утверждается, ключевой задачей нового агентства под названием «Европейский центр демократической устойчивости» станет содействие сотрудничеству между самим ЕС и странами-членами в целях «борьбы с дезинформацией», поступающей по различным каналам. Авторы документа также обвинили Россию в «усилении гибридных атак» и «ведении борьбы за влияние против Европы».

7 ноября Еврокомиссия объявила о запрете на выдачу новых многократных шенгенских виз для граждан России. В связи с этим решением россияне должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить Евросоюз.

