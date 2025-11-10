В столице Индии прогремел взрыв около станции метро

ANI: В Нью-Дели у станции метро взорвался автомобиль, есть пострадавшие

В Нью-Дели у выхода из станции метро «Красный Форт» взорвался автомобиль, есть пострадавшие. Об этом сообщило агентство ANI.

«Мы получили информацию о взрыве автомобиля возле станции метро "Красный Форт". Мы немедленно отреагировали, и на место происшествия было направлено семь подразделений. В 19:29 пожар был взят под контроль. Возможно, есть пострадавшие. Все наши подразделения находятся на месте», — рассказал заместитель начальника пожарной охраны А.К. Малик.

Пятнадцать человек были доставлены в больницу Лок Наяк, сообщил главный врач Джай Пракаш Нараян. Восемь из них скончались по прибытии в медицинское учреждение. Три человека получили серьезные ранения.

Ранее в Италии взорвали автомобиль известного журналиста-расследователя Cигфридо Рануччи. Также повреждения получили автомобиль дочери журналиста и соседний дом.