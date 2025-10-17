Автомобиль известного журналиста взорвали

В Италии взорвали автомобиль журналиста-расследователя Cигфридо Рануччи

Автомобиль известного итальянского журналиста-расследователя Cигфридо Рануччи взорвали под Римом. Об этом пишет РИА Новости.

«Под машину журналиста (...) Сигфридо Рануччи была заложена бомба. Машина взорвалась», — говорится в сообщении. В результате автомобиль Рануччи был практически уничтожен. Также повреждения получили машина дочери журналиста и соседний дом.

К моменту взрыва Рануччи 20 минут как был дома. «Взрыв был очень сильный, но, за исключением испуга, все в порядке», — прокомментировал случившееся журналист. По его словам, вес заложенной под его автомобиль взрывчатки эксперты оценили в один килограмм. Он добавил, что в прошлом неоднократно получал угрозы.

Сигфридо Рануччи ведет программу Report на государственном телеканале Rai. Специализируется на журналистских расследованиях.

