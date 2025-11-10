Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:18, 10 ноября 2025Ценности

Возлюбленная Павла Дурова опубликовала фото в бикини

Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова опубликовала фото в зеленом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @julivavilova

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова опубликовала фото в купальнике. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница предпринимателя снялась на пляже. Она предстала на размещенном снимке в зеленом бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и крошечных трусов.

Также она распустила волосы, нанесла на губы розовую помаду и взяла на руки собаку породы шпиц.

Ранее в ноябре Юлия Вавилова также пришла на тренировку в откровенном виде.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска осуществили новый прорыв границы с Украиной

    Президента Германии обвинили в «политической глупости»

    В Германии назвали истинную причину отказа Зеленского от мира

    Стало известно об огромном числе тел бойцов ВСУ в Купянске

    Российский фильм поборется за награды международного кинофестиваля

    Врач призвал обзавестись одной привычкой перед сном

    Связанный с Соросом миллионер-филантроп заманивал моделей Playboy в свое секс-подземелье. За его делом следит вся Америка

    В российском регионе двое мужчин подорвали гранату

    Владельца взорвавшегося в Индии автомобиля арестовали

    Певица Ханна прошлась на камеру в оголяющем тело образе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости