Возлюбленная Павла Дурова опубликовала фото в бикини

Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова опубликовала фото в зеленом бикини

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова опубликовала фото в купальнике. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница предпринимателя снялась на пляже. Она предстала на размещенном снимке в зеленом бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и крошечных трусов.

Также она распустила волосы, нанесла на губы розовую помаду и взяла на руки собаку породы шпиц.

Ранее в ноябре Юлия Вавилова также пришла на тренировку в откровенном виде.