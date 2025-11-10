Врач дал несколько советов хронически уставшим россиянам

Терапевт Каждан: Спровоцировать хроническую усталость могут физические травмы

Терапевт клиники «Медскан Hadassah» Александр Каждан рассказал, по каким причинам может возникать ощущение хронической усталости, сохраняющееся на протяжении нескольких месяцев. В разговоре с «Лентой.ру» врач дал россиянам несколько советов о том, как справиться с этим состоянием.

Каждан рассказал, что назвать единую причину, по которой развивается хроническая усталость, невозможно. По его словам, в большинстве случаев ее могут спровоцировать такие причины, как нехватка сна, интенсивная физическая или умственная нагрузка, хронические или инфекционные заболевания.

«Факторами риска развития постоянной усталости считаются генетическая предрасположенность, перенесенные инфекции, эмоциональные потрясения и физические травмы. Свой вклад также вносят нагрузки на работе и переутомление», — предупредил доктор

По его словам, универсального подхода к лечению синдрома хронической усталости не существует. Человеку может назначить как медикаментозное лечение, так и психотерапию. Кроме того, для улучшения самочувствия Каждан посоветовал изменить образ жизни: ввести в свою рутину приятную и регулярную физическую нагрузку, а также постараться снизить нагрузку и стресс.

Ранее уролог-андролог Дмитрий Журавский назвал мужчинам неочевидную причину постоянной усталости. Спровоцировать ее может низкий уровень тестостерона, заявил он.