Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:04, 10 ноября 2025Забота о себе

Врач призвал обзавестись одной привычкой перед сном

Психиатр Мора: Использование смартфона перед сном подавляет секрецию мелатонина
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Психиатр Фернандо Мора призвал обзавестись одной привычкой перед сном, чтобы повысить качество ночного отдыха. Его слова передает издание El Español.

Мора посоветовал не использовать смартфон и другие гаджеты за 30 минут до сна. «Яркость экранов активирует головной мозг тогда, когда ему следует расслабиться, а это негативно влияет на сон», — предупредил он.

Материалы по теме:
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять? Отвечают психологи
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять?Отвечают психологи
1 августа 2022
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022

По словам специалиста, синий свет от экранов подавляет выработку мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы. В результате может не только появиться бессонница, но и ухудшиться настроение. «Если отключиться за 30 минут до сна, то ваш отдых и эмоциональное здоровье будут вам благодарны», — заключил врач.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Чистик рассказала о правилах питания для крепкого сна. Так, она призвала включить в вечернее меню омлет и овощи.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска осуществили новый прорыв границы с Украиной

    Президента Германии обвинили в «политической глупости»

    В Германии назвали истинную причину отказа Зеленского от мира

    Стало известно об огромном числе тел бойцов ВСУ в Купянске

    Российский фильм поборется за награды международного кинофестиваля

    Врач призвал обзавестись одной привычкой перед сном

    Связанный с Соросом миллионер-филантроп заманивал моделей Playboy в свое секс-подземелье. За его делом следит вся Америка

    В российском регионе двое мужчин подорвали гранату

    Владельца взорвавшегося в Индии автомобиля арестовали

    Певица Ханна прошлась на камеру в оголяющем тело образе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости