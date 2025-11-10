Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:31, 10 ноября 2025Забота о себе

Врач рассказала об изменениях в организме после включения в рацион одного яблока в день

Диетолог Гуларт: Одно яблоко в день снижает риск развития заболеваний сердца
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: azerbaijan_stockers / Freepik

Если включить в рацион всего одно яблоко в день, в организме произойдет ряд положительных изменений, заявила диетолог Валерия Гуларт. Об этом она рассказала в беседе с изданием Metropoles.

По словам Гуларт, у людей, употребляющих одно яблоко в день, снижается риск развития сахарного диабета и заболеваний сердца и сосудов, поскольку содержащаяся в них клетчатка помогает нормализовать уровень холестерина в крови.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

«Яблоки могут облегчить боль в желудке и помочь в борьбе с гастритом, поскольку действуют как гель. Этот фрукт увеличивает выработку нейромедиатора ацетилхолина и, следовательно, снижает риск развития болезни Альцгеймера», — добавила врач. Кроме того, по ее словам, яблоки снижают риск развития нескольких видов рака пищеварительной системы, замедляют старение и улучшают здоровье полости рта.

Ранее диетолог Эльвира Белева предупредила, что некоторые продукты приводят к отекам. Людям с такой проблемой она порекомендовала отказаться от соленых огурцов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Близкий друг Зеленского покинул Украину перед обысками. Его называют «кошельком» президента и смотрящим за энергетикой страны

    Саркози захотел сбежать от тюремной жизни

    Пушилин назвал ситуацию на Украине близкой к критической

    Верховный суд России встал на сторону приемной матери участника СВО

    Россиянин расправился с малолетней падчерицей из-за ее просьбы

    Уехавшая в Европу юмористка раскрыла удививший ее факт

    Пес спас мальчика от нападения леопарда

    Ким Кардашьян описала результат сдачи экзамена по юриспруденции фразой «я была так близка»

    Популярный российский сервис масштабно обновился

    Серийных похитителей собак для ресторанов Москвы задержали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости