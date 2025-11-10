Забота о себе
18:32, 10 ноября 2025

Врач развеяла один из главных мифов об ужине

Терапевт Ладыгина: Важно, чтобы последний прием пищи был за три часа до сна
Александра Лисица
Фото: Freepik

Врач-терапевт Екатерина Ладыгина развеяла один распространенный миф об ужине. На эту тему она поговорила с «Известиями».

По словам Ладыгиной, утверждение, что нельзя есть после шести часов вечера, — это заблуждение. Врач заверила, что в действительности важно лишь, чтобы последний прием пищи был не позднее чем за три часа до сна.

Терапевт добавила, что в идеале ужин должен быть богат белковыми продуктами и некрахмалистыми овощами, а вес порции может составлять до 350 граммов. К примеру, она порекомендовала съедать кусок рыбы с зеленым салатом или кусок белого мяса с тушеными овощами. Если же человек съел на ужин фастфуд или сладости, Ладыгина посоветовала прогуляться перед сном.

В то же время она уточнила, что рекомендации по режиму питания часто носят индивидуальный характер. К примеру, людям с нарушенной толерантностью к глюкозе рекомендуют легкий перекус перед сном — одно-два вареных яйца или горсть орехов. Это необходимо, так как в противном случае у них может упасть уровень сахара во время сна, объяснила Ладыгина.

Кроме того, врач порекомендовала есть перед сном женщинам, которые кормят детей грудью. Доктор объяснила, что это необходимо для того, чтобы молоко оставалось питательным и ребенок крепко спал.

Ранее сомнолог и диетолог Анна Цуканова заявила, что из-за неправильной позы сна на лице могут появиться отеки и морщины. Наиболее безопасной позой она назвала сон на спине.

