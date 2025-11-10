Экономика
14:14, 10 ноября 2025

Самыми довольными своей работой в России оказались врачи

SuperJob назвал врачей самыми довольными выбранной профессией работниками в РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Больше всего своей работой в России довольны, то есть не жалеют о своем выборе в прошлом и готовы были бы его повторить, врачи, программисты и медицинские сестры. Доля ответивших таким образом составляет 66, 63 и 59 процентов соответственно. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

В среднем своей профессией удовлетворены 45 процентов экономически активных граждан, а 20 процентов затруднились с ответом. Почти треть (35 процентов) считают, что ошиблись с выбором и, если бы можно было начать заново, не стали бы его повторять.

Доля довольных профессией мужчин выше, чем женщин, — 48 против 43 процентов. Меньше всего удовлетворены своим выбором граждане до 35 лет — 41 процент. А вот среди тех, кому больше 45 лет, доля достигает 51 процента. Если работник получает больше 100 тысяч рублей в месяц, то он будет доволен профессией с вероятностью 57 процентов.

Наименьшую удовлетворенность текущим местом работы демонстрируют охранники (32 процента), курьеры (33 процента) и продавцы (34 процента).

Ранее сообщалось, что врачи Центральной городской клинической больницы Ульяновска пожаловались депутату Госдумы Алексею Куринному на отсутствие фактического роста зарплат и чрезмерную нагрузку, из-за которой опытные сотрудники массово увольняются.

