Экономика
17:05, 10 ноября 2025Экономика

Золотые резервы России установили рекорд

ЦБ: В октябре 2025-го стоимость золотых резервов РФ достигла рекордных $300 млрд
Вячеслав Агапов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В октябре 2025-го стоимость золотых резервов РФ установила новый рекорд. Об этом со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ) сообщает РИА Новости.

По состоянию на 1 ноября международные резервы России выросли до 725,8 миллиарда долларов. За месяц они прибавили 12,5 миллиарда. Доля золота в этом объеме достигла максимума с зимы 1995 года, она выросла с 39,6 до 41,3 процента. Общая стоимость драгоценного металла составляет почти 300 миллиардов долларов.

Тридцать лет назад золото занимало 43,9 процента резервов и оценивалось в 5,5 миллиарда долларов. Исторический минимум фиксировался в начале лета 2007-го — лишь 2,1 процента.

Несколькими днями ранее регулятор отмечал сокращение резервов за неделю еще на 5,4 миллиарда долларов, или 0,7 процента от общего объема. С учетом падения на 11,2 миллиарда долларов за предыдущие семь дней, цифра снизилась за две недели почти на 17 миллиардов — с 742,4 до 725,8 миллиарда долларов. В ЦБ пояснили, что показатель изменился «в основном из-за отрицательной переоценки».

