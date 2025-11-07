Экономика
16:39, 7 ноября 2025Экономика

Международные резервы России сократились вторую неделю подряд

Международные резервы России сократились за две недели на $17 млрд
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Международные резервы России сократились за неделю еще на 5,4 миллиарда долларов, или 0,7 процента от общего объема, свидетельствуют опубликованные Центробанком данные.

Таким образом, снизившийся показатель, с учетом падения на 11,2 миллиарда долларов за предыдущие семь дней, суммарно опустился за две недели почти на 17 миллиардов — с 742,4 до 725,8 миллиарда долларов.

В ЦБ на фоне этого вновь отметили, что показатель изменился «в основном из-за отрицательной переоценки».

В середине сентября размер российских резервов впервые преодолел отметку в 700 миллиардов долларов, а к 18 октября синхронно с бившим рекорды золотом достиг исторического максимума. В третьей декаде октября драгметалл начал дешеветь. В итоге к концу месяца значительно сократились и российские резервы.

Международные, или золотовалютные, резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении регулятора. Речь идет об иностранных валютах, золоте, резервной позиции в Международном валютном фонде и специальных правах заимствования.

    Все новости