08:53, 11 ноября 2025Бывший СССР

Антикоррупционные органы ответили Зеленскому после попыток уничтожения

NYT: Антикоррупционные органы ответили Зеленскому после попыток убрать их
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Агентства, занимающиеся расследованием антикоррупционной деятельности на Украине, лишь удвоили усилия по раскрытию преступных схем в правительстве президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета The New York Times в редакционной статье.

Как уточняется в материале, спустя всего несколько месяцев после того, как глава украинского государства предпринял попытки свернуть их деятельность, антикоррупционные органы обнародовали информацию о том, что была раскрыта крупная схема хищения. Одним из ее участников оказались люди, вовлеченные в структуры государственной атомной энергетической компании.

По мнению обозревателей, представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) могли выбрать путь отступления под давлением Зеленского, однако детективы своим ответным шагом только усилили внимание к высшим лицам страны.

Ранее сообщалось, что ситуация с расследованием против бизнесмена Тимура Миндича посеяла панику в окружении президента Владимира Зеленского. Предпринимателя все чаще именуют одним из главных «кошельков главы Украины».

10 ноября НАБУ уличило Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, направленной на получение откатов от контрагентов агентства «Энергоатом» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости.

    Все новости