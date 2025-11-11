Трамп: США перестали финансировать Украину

США больше не финансируют Украину, теперь они, напротив, получают деньги от продажи оружия для нее. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Он отметил, что Вашингтон больше не поставляет вооружение Киеву за свой счет, а продает его через НАТО.

Мы больше не тратим деньги на Украину Дональд Трамп президент США

Он добавил, что украинский конфликт обошелся США в 350 миллиардов долларов, вновь подчеркнув, что его можно было бы избежать, если бы он был президентом.

Нехватка денег стала главной военной проблемой Украины

Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что денежный вопрос является главной военной проблемой Киева, в которую также упирается решение остальных серьезных трудностей. По его мнению, финансовая «формула войны» для Украины состоит из трех переменных — собственные доходы бюджета, поддержка, предоставляемая партнерами, а также финансирование дефицита бюджета со стороны союзников.

При этом отмечается, что положение страны ухудшилось по всем пунктам, в том числе из-за отказа Трампа от безвозмездной помощи. Среди других причин — экономические трудности, обрушившиеся на Евросоюз, который вынужден в одиночку оказывать поддержку Киеву, а также изменение структуры военных расходов, которые идут в том числе на закупку китайских комплектующих для дронов.

Украина лишилась поставок американского оружия из-за шатдауна

Как сообщил портал Axios, США приостановили поставки вооружений союзникам по НАТО из-за шатдауна. По его данным, под заморозку попали управляемые ракеты класса «воздух—воздух» средней дальности AMRAAM, боевые системы Aegis и американские системы залпового огня HIMARS. Они должны были быть переданы Польше, Дании и Хорватии для дальнейшей отправки на Украину.

При этом, как напомнило итальянское издание L’antidiplomatico, президент Украины Владимир Зеленский в октябре утверждал, что приостановка работы американского правительства не помешает поставкам оружия. Он также сообщал, что Киев занимается подготовкой контракта с оборонными компаниями США на поставку 25 Patriot. По словам Зеленского, Украина будет получать эти системы каждый год в разном количестве.

Украине предрекли неизбежный обвал фронта

Комментируя ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО), подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предупредил о неизбежном крахе фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что украинская армия скоро начнет испытывать нехватку бойцов. «В какой-то момент фронт ВСУ просто рухнет. Людей просто не хватит и это неминуемо», — считает эксперт.

В свою очередь, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин уточнил, что обвал обороны ВСУ на широком участке фронта возможен только при двух условиях: глубокое численное истощение и деморализация украинских войск.