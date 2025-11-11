Бывший СССР
Бывший министр экономики Украины заявил об уходе на фоне дела «кошелька» Зеленского

Советник офиса Зеленского Милованов заявил о своем уходе
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Бывший министр экономики Украины и советник главы офиса президента Владимира Зеленского Тимофей Милованов заявил о своем уходе из наблюдательного совета национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) «Энергоатом». Его слова передает «РБК-Украина».

«Я складываю свои полномочия члена Наблюдательного совета "Энергоатома"», — написал Милованов на фоне расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) против бизнесмена Тимура Миндича, которого на в республике называют «кошельком» Зеленского.

Ранее в НАБУ подозрение объявили бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по физической защите и безопасности компании «Энергоатом» Дмитрию Басову и четырем работникам бэк-офиса.

Сам Милованов советовал украинцам ментально готовиться к отключениям электричества. По словам советника, делать это стоит при помощи дыхательных упражнений.

