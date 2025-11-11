Бывший СССР
Депутат Рады переоделся в Зеленского и рассказал о мешках «бабла» у своих друзей

Депутат Рады Гончаренко от лица Зеленского объяснил коррупцию в энергетике
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Michael Lucan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Коррупция на Украине связана с тем, что друзья президента страны Владимира Зеленского не могут быть бедными. Так скандал в энергетической сфере в своем Telegram-канале объяснил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), записав пародийное обращение к украинцам от лица главы государства.

«Потужный (могучий — прим. «Ленты.ру») народ потужной страны, с вами ваш несокрушимый президент. (...) Пришли какие-то НАБУ-шники до моих друзей и нашли у них мешки "бабла". Ну это что, ну вы издеваетесь, что ли? А что вы думали в них найти? Сделали из этого скандал. А что, у меня должны быть бедные друзья? Друзья президента Зеленского могут быть бедными? Вы бы хотели, чтобы у вашего президента были бедные друзья?» — сказал он.

Депутат также иронично назвал произошедшее российской информационно-психологической специальной операцией (ИПСО) против украинского лидера.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило предпринимателя Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Кроме того, в расследовании фигурируют экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко и действующий министр энергетики Светлана Гринчук. В Верховной Раде запустили процесс их увольнения.

