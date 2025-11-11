Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:32, 11 ноября 2025Забота о себе

Диетолог призвала включить в рацион два дешевых продукта для здоровья кишечника

Диетолог Ахуньянова: Квашеная капуста и гречка поддержат здоровье кишечника
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Врач-диетолог и терапевт Регина Ахуньянова призвала россиян включить в рацион два дешевых продукта, чтобы позаботиться о здоровье кишечника. Ее цитирует издание Ufatime.ru.

Диетолог отметила, что добавить в рацион нужно квашеную капусту и гречку. «Не зря еще в нашем детстве на столе были гречка и квашеная капуста. Простые продукты и максимум пользы», — отметила она.

Врач объяснила, что квашеная капуста полезна, так как она содержит пробиотики, которые восстанавливают баланс микрофлоры и борются с воспалениями. Кроме того, в ней есть много клетчатки, витаминов С, К и группы В. Они важны для метаболизма, сосудов, нервной системы, кишечника и поддержания в норме уровня сахара в крови.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Ахуньянова добавила, что гречка содержит вещества, которые помогают полезной микрофлоре кишечника расти и восстанавливаться. Кроме того, в этой крупе много медленных углеводов, которые надолго насыщают и предотвращают резкие приступы голода, растительного белка, рутина и кверцетина — они защищают сосуды и снижают уровень воспаления в организме.

Ранее диетолог Эльвира Белева предупредила, что некоторые продукты приводят к отекам. Людям с такой проблемой она порекомендовала отказаться от соленых огурцов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Турецкий военный самолет разбился на границе Грузии и Азербайджана. Солдаты возвращались с парада в Баку

    Валя Карнавал показала фото в откровенном свадебном образе

    Популярная российская блогерша рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии

    В интернет слили скандальное видео с Дмитрием Дибровым. В этом увидели желание отомстить за продажу дома на Рублевке

    Багги влетел в людей в Подмосковье

    В Эстонии провели голосование за закрытие границы с Россией

    В Великобритании испугались мощи Китая

    Овчарка спасла шестерых бойцов СВО от атаки ВСУ ценой своей жизни

    Бывший министр экономики Украины заявил об уходе на фоне дела «кошелька» Зеленского

    Отказ Индии и Китая от российской нефти объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости