18:21, 11 ноября 2025Силовые структуры

Директор российского колледжа предложил два миллиона рублей сотруднику ФСБ

В Дагестане директора колледжа задержали за взятку в 2 млн рублей сотруднику ФСБ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал СУ СК России по Республике Дагестан

В Дагестане возбуждено дело против директора колледжа за дачу взятки сотруднику ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце октября подозреваемый предложил два миллиона рублей сотруднику регионального УФСБ за прекращение проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения и сокрытие выявленных нарушений.

Сотрудник отказался от денег, и директора колледжа задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Минобороны вскрыли крупную взятку при поставке оборудования для автомобилей.

