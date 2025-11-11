Директор российского колледжа предложил два миллиона рублей сотруднику ФСБ

В Дагестане директора колледжа задержали за взятку в 2 млн рублей сотруднику ФСБ

В Дагестане возбуждено дело против директора колледжа за дачу взятки сотруднику ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце октября подозреваемый предложил два миллиона рублей сотруднику регионального УФСБ за прекращение проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения и сокрытие выявленных нарушений.

Сотрудник отказался от денег, и директора колледжа задержали. Возбуждено уголовное дело.

