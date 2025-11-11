Силовые структуры
В Минобороны вскрыли крупную взятку при поставке оборудования для автомобилей

В Москве следователи возбудили дело о даче взятки при выполнении госконтракта
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В Москве возбудили дело против генерального директора «Сиберия» Дмитрия Домбровского. Об этом «Ленте.ру» сообщает Главное военное следственное управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, в октябре 2022 года между государственным заказчиком и «Сиберией» был заключен многомиллионный контракт в оборонной сфере на поставку специального оборудования для автомобилей. В 2023 году Домбровский передал должностному лицу государственного заказчика взятку за общее покровительство при выполнении контракта.

Возбуждено дело по части 5 статьи 291 («Дача взятки») УК РФ.

Ранее стало известно, что гендиректора компании «Пикет» Андрея Есипова приговорили к восьми годам колонии по делу о поставке некачественных бронежилетов Министерству обороны.

