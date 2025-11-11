Доктор Мясников объяснил нежелание жить в США

Врач Мясников заявил, что из-за дефицита кадров врачи в США много работают

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», почему не остался жить в США после учебы. В выпуске, доступном на платформе «Смотрим», он рассказал, что американские врачи много работают.

Мясников рассказал, что учился в Соединенных Штатах по обмену. По условиям программы, после того, как она закончится, медик должен был вернуться в Россию. Однако в его случае американская сторона захотела сделать исключение и предложила доктору остаться в США, так как в стране был дефицит медицинских кадров. Мясникову пообещали выдать рабочую визу, чтобы тот остался жить и работать в стране.

«Я сказал: "Нет-нет, ребята. Видите, как вы работаете? Вы в шесть утра уже [находитесь] в больнице и уходите в семь вечера следующего дня. Все, что вы видите, — коридор с пациентами и ничего больше. Какая разница, когда вы умрете — через 15 лет или завтра? У вас ничего [в жизни] не изменится"», — объяснил нежелание жить в США врач.

