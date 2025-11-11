Силовые структуры
18:27, 11 ноября 2025
Силовые структуры

Экс-борцу с коррупцией российского региона вынесли приговор за взятку на сотни миллионов

В Екатеринбурге суд приговорил к 7 годам экс-борца с коррупцией Мальцева
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Екатеринбурге суд приговорил к семи годам колонии строгого режима бывшего оперативника управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД Евгения Мальцева. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Экс-борца с коррупцией признали виновным по статьям 30, 291.1 УК РФ («Покушение на посредничество во взяточничестве»). В отношении взяткодателя уголовное преследование прекращено за активное содействие следствию.

По версии следствия, в октябре 2023 года Мальцев предложил свои услуги заместителю директора строительной компании, которая испытывала проблемы с получением положительного заключения государственной экспертизы на строительство школы в селе Косулино. При этом полицейский знал, что документация не соответствует требованиям, а стоимость работ была завышена.

Мальцев запросил за решение вопроса 200 миллионов рублей, из которых 30 миллионов требовалось передать в качестве аванса. Первая часть взятки была передана наличными в рюкзаке в квартире на Олимпийской набережной Екатеринбурга.

О задержании Мальцева стало известно 28 мая 2024 года.

.
    Все новости