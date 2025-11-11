ЕС сделал предупреждение Словакии

Комиссар ЕС Макграт предупредил Словакию о последствиях изменений конституции

Комиссар Европейского союза (ЕС) по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Майкл Макграт предупредил Словакию о последствиях изменений конституции, которые отдают приоритет национальному законодательству над законодательством европейского объединения. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, Европейская комиссия (ЕК) завершает оценку ситуации и объявит о своем решении «в самое ближайшее время». Он подчеркнул позицию блока, согласно которой законодательство ЕС имеет приоритет для всех 27 государств-членов.

«Я хочу внести полную ясность: верховенство законодательства ЕС должно соблюдаться во всех случаях на его территории», — заявил Макграт.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо рассказал, что Словакии предстоит отстаивать свои интересы в конфликте с ЕК из-за внесения поправок в конституцию страны. Он подчеркнул, что стране необходимо защищать национальную идентичность и традиции, иначе она рискует быть «поглощенной» ЕС.