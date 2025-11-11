Мир
В Германии заявили о тысячах инцидентов с дронами

WSJ: В Германии зафиксировали тысячи инцидентов с дронами в 2025 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: SYLVAIN FELTEN / Shutterstock / Fotodom

В Германии за 2025 год зафиксировали тысячи инцидентов с несанкционированным использованием дронов разных видов и размеров. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (...) зарегистрировало в этом году тысячи инцидентов с использованием беспилотников», — утверждается в публикации.

Неназванный представитель Министерства внутренних дел (МВД) Германии сообщил, что общее число инцидентов с беспилотниками в этом году составляет «небольшое четырехзначное число». По его словам, в ФРГ фиксируют не менее трех подобных случаев в день.

Издание также приводит данные представителей служб безопасности, заявивших, что в небе над Германией появлялись как небольшие коммерческие дроны, так и группы крупных беспилотников. Неназванный представитель правительства ФРГ отметил, что в большинстве случаев власти не смогли соотнести зафиксированные беспилотники с каким-либо конкретным лицом.

Ранее посольство России в Бельгии подчеркнуло, что Брюссель, обвиняя Москву в организации инцидентов с дронами, неоднократно появлявшихся в воздушном пространстве, не привел никаких фактов и свидетельств, которые указывали бы на «российский след».

