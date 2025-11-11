Экономика
22:10, 10 ноября 2025

Греф появился с умным кольцом на встрече с Путиным

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Председатель правления Сбербанка Герман Греф пришел на встречу с президентом России Владимиром Путиным с умным кольцом на руке. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщает РИА Новости.

В рамках встречи глава Сбера рассказал лидеру страны о рекордных дивидендах банка, а также упомянул технологические новшества компании, в том числе и бесконтактную оплату.

Продажи умного кольца от Сбера стартовали этой осенью. В России это устройство является уникальным на рынке и единственным гаджетом в своем роде. Он отслеживает ключевые ресурсы организма, в том числе уровень стресса и качество сна пользователя. Девайс способен держаться без подзарядки до семи дней.

Ранее генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко отметил растущий интерес к носимым умным устройствам, рассказав, что на смену умным часам пришли умные кольца. Ключевым элементом системы от Сбера эксперты называют искусственный интеллект GigaChat, который был дообучен на медицинских данных при участии врачей различных специальностей.

