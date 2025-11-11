«Калашников» впервые покажет «убойный тандем» с «КУБом»

«Калашников»: Комплекс с разведчиком «СКАТ» и ударным «КУБ-2Э» покажут в Дубае

Интегрированные в единый комплекс разведывательный дрон «СКАТ 350М» и ударный «КУБ-2Э» впервые покажут на международной выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае, ОАЭ. Об этом сообщил концерн «Калашников».

Разведчик позволит обнаруживать цели и определять их местоположение, а оператор «КУБа» будет атаковать объекты по полученным координатам. После удара «СКАТ» обеспечит объективный контроль поражения цели.

«Убойный тандем "КУБов" со "СКАТом" продемонстрировал свою крайнюю эффективность в зоне проведения специальной военной операции. Отзывы от военнослужащих исключительно положительные», — говорится в сообщении.

«КУБ-2Э» предназначен для поражения личного состава, стартовых позиций с беспилотниками, вертолетов на стоянках, а также небронированной и легкобронированной техники. Маневренный аппарат весит более 10 килограммов.

В сентябре «Калашников» сообщил, что «СКАТ 350М» получил улучшенную HD-камеру инфракрасного спектра с модулем ночного видения. Новое оборудование повысит эффективность при наблюдении в ночное время.