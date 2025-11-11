Кинувший об пол внука россиянин заслушал приговор

В Москве к 17 годам приговорили кинувшего внука об пол мужчину

В Москве приговорили к 17 годам лишения свободы кинувшего внука об пол мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, вечером 5 апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Твардовского на почве резко возникшей личной неприязни нанес множественные удары своему двухлетнему внуку, а также ударил его об стену и пол. Травмы, полученные ребенком, оказались несовместимы с жизнью.

Суд приговорил его к заключению в колонии строгого режима.

