Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:03, 11 ноября 2025Силовые структуры

Кинувший об пол внука россиянин заслушал приговор

В Москве к 17 годам приговорили кинувшего внука об пол мужчину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Москве приговорили к 17 годам лишения свободы кинувшего внука об пол мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, вечером 5 апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Твардовского на почве резко возникшей личной неприязни нанес множественные удары своему двухлетнему внуку, а также ударил его об стену и пол. Травмы, полученные ребенком, оказались несовместимы с жизнью.

Суд приговорил его к заключению в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что толкнувшую девочку на пути в метро пенсионерку отправили в СИЗО.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено об ударе возмездия за попытку ГУР угнать российский МиГ-31 с «Кинжалом»

    Появились подробности о ходе взятия под контроль Купянска

    Армия России заняла населенный пункт в Запорожской области

    Российский аэропорт ввел ограничения на полеты

    Президент Польши пожаловался на отказ спецслужб встречаться

    В Кремле заявили об отсутствии объяснений слов Трампа по ядерным испытаниям

    Российская медсестра дважды попала под удары HIMARS и выжила

    В России ответили на подготовку Великобритании к боевым действиям у берегов страны

    В Кремле прокомментировали переговоры президентов Сирии и США

    Алеся Кафельникова в откровенном виде вышла на подиум

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости