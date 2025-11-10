Толкнувшую девочку на пути в метро пенсионерку отправили в СИЗО

Черемушкинский районный суд Москвы отправил в СИЗО 64-летнюю Галину Малухину, толкнувшую 13-летнюю девочку на пути в метро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Пенсионерка обвиняется по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Она заключена под стражу на 1 месяц и 29 суток.

Ранее сообщалось, что Малухина не признала свою вину на допросе.

По данным правоохранителей, женщина толкнула девочку на пути, так как та смеялась и смотрела на нее, а пенсионерка восприняла это как оскорбление. Подросток не пострадал.