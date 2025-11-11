Кит чуть не проглотил ныряльщицу и попал на видео

Столкновение австралийской ныряльщицы и горбатого кита у берегов Норвегии попало на видео. Об этом пишет Daily Mail.
45-летняя Синди Янг увидела кита, когда занималась фридайвингом. Женщина снимала себя на камеру, плавая в ластах и маске, как вдруг к ней из глубины поднялась стая рыб.
Следом за ними показался горбатый кит. Он разинул пасть и чуть не проглотил Янг целиком. Женщине удалось увернуться в последний момент, и кит уплыл.
Этот инцидент испугал ныряльщицу. На видео слышно, как она ругается.
Ранее сообщалось, что у берегов Чили юношу проглотил и выплюнул кит. «Когда его пасть сомкнулась вокруг меня, я почувствовал, что попал в водоворот, лежу и кружусь», — рассказал о пережитом пострадавший.