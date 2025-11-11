Лавров раскрыл детали ноты для США с требованиями по Украине

Лавров: Россия передала США ноту, чтобы напомнить о договоренностях Анкориджа

Россия передала США ноту в формате неофициальной бумаги (non-paper) перед разговором президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, чтобы напомнить о достигнутых в Анкоридже договоренностях. Детали послания раскрыл министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеоинтервью, опубликованном на сайте МИД.

«Ничего, кроме того, что обсуждалось в Анкоридже и не вызвало отторжения у американских собеседников, в этом неофициальном документе не содержалось», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что при передачи ноты американской стороне Москва стремилась напомнить о темах, затронутых на встрече Трампа и Путина в Анкоридже, а также о достигнутых на саммите договоренностях.

Ранее Лавров сообщил, что Трамп в ходе российско-американских переговоров не давал понять, что позиция Москвы неприемлема для Вашингтона. По словам главы МИД, американский лидер не обмолвился о том, что Россия якобы подкинула США ноту, которая «уничтожает все надежды на урегулирование».