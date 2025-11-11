Мир
Мир

Лавров заявил о невозможности России проявить слабину по одной причине

Лавров: РФ не может проявить слабину, когда ценность ЕС — возрождение нацизма
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Россия не может позволить себе проявить слабину, когда ценностью Евросоюза (ЕС) стало восстановление нацизма. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе видеоинтервью, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства.

Глава МИД обратил внимание, что в контексте украинского вопроса российская сторона слышит из Брюсселя только слова о победе Украины. «Должны защищать Украину всегда, потому что она отстаивает европейские ценности. Но это явка с повинной, это саморазоблачение», — заключил Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями показывает приверженность к нацистским взглядам. Министр напомнил, как глава украинского государства регулярно позирует на телеэкранах, вручая награды бойцам «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).

