Лавров: Зеленский своими действиями показывает, что он нацист

Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями показывает свою приверженность к нацистским взглядам. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе видеоинтервью, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства.

«Когда Зеленский регулярно позирует на телеэкранах, вручая награды бойцам "Азова" (запрещенная в России террористическая организация), других нацистских батальонов с шевронами фашистской Германии на руках. Ну как относиться еще к этому человеку», — подчеркнул он.

В июле 2025 года Зеленский провел совещание с бойцами «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) по возращению пленных украинцев.

Ранее украинский лидер выпустил указ, которым признал официальными награды, учрежденные Украинской народной республикой (УНР), существовавшей с 1917 по 1920 год, и Украинским главным освободительным советом (УГОС), сформированным по инициативе Организации украинских националистов (ОУН-УПА, признана в России экстремистской и запрещена) Степана Бандеры в 1944 году.