Зеленский признал введенные пособниками нацистов награды

Зеленский признал официальными награды УНР и УГОС

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил указ, которым признал официальными награды, учрежденные Украинской народной республикой (УНР), существовавшей с 1917 по 1920 год, и Украинским главным освободительным советом (УГОС), сформированным по инициативе Организации украинских националистов (ОУН-УПА, признана в России экстремистской и запрещена) Степана Бандеры в 1944 году. Об этом в Telegram-канале сообщила Верховная Рада.

«Зеленский подписал закон об основах государственной политики национальной памяти украинского народа. (...) Награды УНР и УГОС официально признаются государственными наградами Украины», — говорится в заявлении.

В рамках инициативы на Украине также ввели термин «рашизм». Кроме того, в законе используется название «война за независимость Украины» для обозначения конфликта с Россией.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий предложил отказывать в гражданстве почитателям лидера ОУН-УПА Степана Бандеры. Он заявил, что в законопроекте должен быть однозначный лозунг: «стоп бандеровщине».