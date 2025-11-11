Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:05, 11 ноября 2025Россия

Многодетная россиянка почти 30 лет прожила без паспорта из-за матери

Брошенная матерью жительница Воронежской области 28 лет живет без паспорта
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анастасия Кулагина / Коммерсантъ

Многодетная жительница Воронежской области Вера Данченко почти 30 лет живет без паспорта из-за матери, бросившей ее после родов. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, во младенчестве мать оставила Данченко у знакомой дома и не вернулась. Там девочку раз в день кормили водой с мукой и хлебом, пока ее не забрала бабушка. В 15 лет россиянка сбежала к молодому человеку, с которым познакомилась в соцсетях, и до сих пор живет с ним. Семью обеспечивает мужчина, а сама женщина летом подрабатывает на огородах.

Как выяснили журналисты, у пары трое детей в возрасте 12, 9 и 6 лет, которые не ходят в школу и не имеют гражданства, так как для его получения нужны паспорта обоих родителей. Мать учит их читать и писать самостоятельно.

При этом Данченко пытается получить паспорт уже 12 лет, однако встречает отказ из-за невозможности подтвердить личность из-за сбежавшей матери и отсутствия сведений о рождении. Жива ли бабушка россиянки, не уточняется. Однако ей удалось найти отца и при помощи ДНК-теста доказать родство с ним. Теперь они вместе пытаются через ЗАГС добиться выдачи женщине удостоверения личности.

Ранее жительнице Иркутской области пришлось в суде доказывать родство с пропавшим в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщили в региональной прокуратуре, женщина получила отказ в выплатах и льготах из-за того, что в ее паспорте и в свидетельстве о рождении имелись расхождения в написании фамилии.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вербовщик обещал российскому пилоту пиво и пышногрудых барышень за угон МиГ-31

    В Европе предложили назначить посредника для переговоров с Россией по Украине

    В России решили продолжить экономить на нефтяных компаниях

    В ЦСКА рассказали о важности букмекеров для клуба

    США и Украина захотели заключить дроновую сделку и наткнулись на Китай

    Многодетная россиянка почти 30 лет прожила без паспорта из-за матери

    Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» пожаловался на меню и спорт в тюрьме

    Оценена возможность бесследно пропавших в тайге Усольцевых укрываться в Таиланде

    Объявлено об ударе возмездия за попытку ГУР угнать российский МиГ-31 с «Кинжалом»

    В США рассказали о фуроре Су-57

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости