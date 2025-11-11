Силовые структуры
Москвича впервые привлекут к ответственности за нарушение военного положения

Суд в Москве впервые рассмотрит дело о нарушении военного положения 19 ноября
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress

Суд в Москве впервые рассмотрит дело о нарушении военного положения в отношении местного жителя. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на документы, которые имеются в распоряжении агентства.

Кузин А.Д. обвиняется по части 1 статьи 20.5.1 («Нарушение режима военного положения») КоАП РФ. Другие подробности о нем, а также о самом преступлении не приводятся.

Заседание назначено на 19 ноября. Мужчине грозит арест на срок до 30 суток.

Ранее Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга впервые привлек петербуржца к ответственности за нарушение режима военного положения. Его оштрафовали на 500 рублей.

