Мужчина взял больничный из-за боли в ноге и прошел 16 тысяч шагов

В Китае мужчину уволили после оформления больничного, во время которого он гулял

В Китае работодатель уволил сотрудника на основании данных о его физической активности из смартфона. Об этому сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в провинции Цзянсу. Сотрудник местной компании по фамилии Чен травмировал спину на рабочем месте и оформил больничный. Около месяца он провел дома, поправляя здоровье. Однако, вернувшись, он снова взял больничный, отработав всего половину дня. На этот раз причиной оформления листка нетрудоспособности стала пяточная шпора.

После этого работодатель с подозрением стал относиться к больничному Чена. Его начальник изучил данные из мессенджера WeChat и обнаружил, что в день обращения к врачу сотрудник, несмотря на боль в ноге, много гулял и прошел 16 тысяч шагов. Кроме того, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он бежит по территории предприятия. Компания уволила Чена, объяснив решение нарушением трудовой дисциплины. Мужчина обратился в суд, который встал на его сторону.

История получила неожиданное развитие после того, как Министерство юстиции КНР опубликовало детали этого дела в своем официальном аккаунте осенью 2025 года, спровоцировав общественную дискуссию о границах контроля работодателей. Суд двух инстанций, изучив медицинские документы Чена, включая снимки МРТ и заключения врачей, постановил, что компания нарушила трудовое законодательство, и обязал выплатить компенсацию в размере 118 тысяч юаней (около 1,4 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что компания из Китая заставила сотрудника провести четыре дня в темной комнате в надежде, что он уволится по собственному желанию. Сотрудник подал на работодателя в суд.