На Украине заявили о побеге еще одного фигуранта коррупционной схемы «кошелька Зеленского»

Железняк: Фигурант коррупционной схемы Миндича Пушкарь бежал из Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

Фигурант коррупционной схемы бизнесмена Тимура Миндича, также известного как «кошелек Зеленского», член украинской Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Сергей Пушкарь бежал с Украины в ночь на 11 ноября. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Невероятное совпадение, но факт. Член НКРЭКУ Пушкарь Сергей сегодня ночью покинул территорию Украины», — написал он.

По словам парламентария, Пушкарь фигурировал в опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) материалах о получении 20 тысяч долларов от Миндича.

Как отмечает депутат, ранее Пушкарь занимал пост исполнительного директора по правовым вопросам в государственном предприятии «Энергоатом», а также с 2022 по 2025 год был исполнительным директором по правовому обеспечению в той же компании. До этого он также занимал разные должности в Фонде государственного имущества Украины, заместителем главы которого был Игорь Миронюк, советник Германа Галущенко, также фигурировавший в коррупционной схеме.

10 ноября НАБУ обвинило Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Кроме того, в расследовании фигурируют экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко и действующий министр энергетики Светлана Гринчук. В Верховной Раде запустили процесс их увольнения.

