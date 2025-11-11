Мир
20:49, 11 ноября 2025Мир

На Западе обратили внимание на отчаяние Зеленского

Кошкович: Угрозы Зеленского в адрес российской нефти звучат отчаянно
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского, которые направлены на срыв поставок российских энергоносителей в Венгрию, звучат отчаянно. Такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в своем аккаунте социальной сети X.

«Зеленский ставит под угрозу поставки нефти из России в Венгрию тогда, когда собственная выработка электроэнергии на Украине полностью прекращена, при этом импорт осуществляется преимущественно через Венгрию», — указал эксперт.

По мнению Кошковича, такие заявления украинского лидера звучат «крайне безрассудно и отчаянно». Он допустил, что риторика Зеленского впоследствии может стать препятствием для поставок венгерских ресурсов Украине.

24 августа Зеленский пошутил относительно ударов Вооруженных сил Украины по нефтепроводу «Дружба».

«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии», — в шутливой форме заметил украинский лидер.

Свежая Россия
