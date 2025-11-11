Мир
14:11, 11 ноября 2025Мир

На Западе опровергли причастность России к инцидентам с дронами

Профессор Дизен: Нет доказательств причастности России к инцидентам с дронами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Доказательств причастности России к инцидентам с дронами в европейских странах нет. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте социальной сети X.

«Нет никаких доказательств того, что за появлением дронов вблизи европейских аэропортов стоит Россия», — подчеркнул Дизен.

Профессор отметил, что все причастные к запускам беспилотников оказывались местными жителями. Он добавил, что сообщения о якобы причастности России к этим инцидентам распространяют «разжигатели войны», которым выгодна продажа нарративов, а не освещение фактов.

Ранее стало известно, что в Германии за 2025 год зафиксировали тысячи инцидентов с несанкционированным использованием дронов разных видов и размеров.

