На Западе оценили китайский аналог российского «Охотника»

Defence Blog: Китайский ударный дрон GJ-11 сможет работать с истребителем J-20

Китайский дрон GJ-11 Xuanlong, который называют аналогом российского разведывательно-ударного аппарата С-70 «Охотник», сможет работать в качестве ведомого истребителя пятого поколения J-20. Возможности беспилотника оценило западное издание Defence Blog.

В публикации обратили внимание на официальные кадры, демонстрирующие применение аппарата. В сюжете показали полет дрона вместе с истребителем J-20. Автор предположил, что на ролике показали не испытательные полеты, а тренировочные. Это может говорить о принятии Xuanlong на вооружение.

Отмечается, что аппарат разрабатывали более десяти лет. Прототип в менее совершенной конфигурации совершил первый полет в 2013 году. Современная версия отличается усовершенствованной формой корпуса, которая обеспечивает сниженную радиолокационную заметность. «GJ-11 часто сравнивают с российским боевым беспилотником С-70 "Охотник", который также предназначался для взаимодействия с истребителем Су-57», — говорится в материале.

Ранее в ноябре стало известно, что прототип аппарата YFQ-44A, созданного в качестве ведомого беспилотника для американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, совершил первый полет.