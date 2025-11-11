Мир
10:17, 11 ноября 2025Мир

На Западе рассказали о нежелании Европы воевать за Украину

Прауд: Европа не планирует направлять войска на Украину
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Страны Европы не планируют направлять военные контингенты на Украину. Такое мнение выразил британский дипломат Ян Прауд в эфире YouTube-канала профессора Хельсинкского университета Глена Дизена.

«Поляки не отправят свои войска, хотя у них одна из крупнейших армий в Европейском союзе (ЕС) и они тратят более четырех процентов ВВП на оборону. Ведь у прибалтов и так явно недостаточно войск. И, честно говоря, у французов и англичан тоже. Знаете, если бы мы могли собрать по десять тысяч человек, то нам бы повезло», — сказал он.

По словам дипломата, единственной страной, которая теоретически могла бы направить войска на Украину, остается Германия, однако и она сталкивается со множеством экономических проблем.

Прауд также подчеркнул, что прекращение боевых действий и начало переговоров с Россией остаются единственным путем к мирному урегулированию конфликта.

Ранее бывший аналитик португальской разведки Алешандри Геррейру заявил, что Португалия готова направить свои войска на Украину, но только если такое решение будет принято на уровне ЕС или НАТО.

