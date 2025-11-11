На Западе рассказали об экспортном успехе Ми-38Т

MWM: ВВС Мьянмы получили российские вертолеты Ми-38Т

Военно-воздушные силы (ВВС) Мьянмы стали первым иностранным эксплуатантом российских вертолетов Ми-38Т. Об экспортном успехе машины рассказало западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что 7 ноября состоялась церемония принятия трех вертолетов на вооружение ВВС Мьянмы. Две машины выполнили в стандартной транспортно-десантной модификации, а третий вертолет получил специальное оснащение для перевозки важных пассажиров.

Автор подчеркнул, что ВВС обеспечивают вооруженным силам Мьянмы неоспоримое преимущество в ходе продолжающейся гражданской войны.

Ми-38Т отличается от базовой версии использованием комплектующих российского производства. Вертолет, который совершил первый полет в 2018 году, получил современные средства связи и цифровой пилотажно-навигационный комплекс.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что импортозамещенную версию российского вертолета «Ансат-М» с двигателями ВК-650В представят в ходе международной выставки Dubai Airshow 2025.