02:42, 11 ноября 2025Россия

Над двумя российскими городами прозвучала серия взрывов

Shot: Серия взрывов прозвучала над Саратовом и Энгельсом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Серия взрывов прозвучала над городами Саратов и Энгельс. Как сообщает Shot в Telegram-канале, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как утверждают местные жители, всего было слышно примерно 5-7 громких звуков, также можно было увидеть вспышки на юго-западе Саратова.

«Из динамиков в городах доносится сирена и просьбы диктора отойти от окон и укрыться в безопасном месте. (...) По словам местных, некоторые БПЛА летят со стороны Волги», — пишет Shot.

Вечером 10 ноября сообщалось, что средства ПВО уничтожили семь украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. Пять дронов сбили над территорией Брянской области, по одному — над Курской областью и Крымом.

