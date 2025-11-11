Назван самый надежный способ защиты от мошенничества с жильем

Депутат Кошелев рассказал о самом простом способе защититься от аферы с жильем

Обезопасить себя от мошенничества с недвижимостью можно, если гражданин подаст заявление в Росреестр о запрете таких сделок без личного участия собственника. Об этом журналистам ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

По его словам, есть несколько юридических механизмов, способных защитить жилье пожилым людям и другим уязвимым группам граждан. Первый — подача заявления в Росреестр через МФЦ или Госуслуги. В нем прописывается запрет для совершения любых сделок, если собственник не будет присутствовать лично. Далее в ЕГРН вносится соответствующая отметка, поэтому любые попытки злоумышленников провернуть сделку по доверенности не увенчаются успехом.

По словам парламентария, для ухода за пожилыми людьми, если есть необходимость в нем, можно оформить договор пожизненного содержания с иждивением. Он позволит защитить недвижимость, так как сделки с ней будут ограничены в рамках договора. Кроме того, депутат отметил, что при признании пожилого человека недееспособным, существует возможность оформления над ним опеки. Это позволит лишить пенсионера права распоряжаться своей недвижимостью, чем активно пользуются аферисты.

Ранее российский депутат Антон Немкин сообщил о максимальной активизации мошенников в черную пятницу. В это время киберпреступники приспосабливают свои схемы под массовый поток покупателей и рекламных рассылок.