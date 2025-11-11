Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:21, 11 ноября 2025Экономика

Назван самый надежный способ защиты от мошенничества с жильем

Депутат Кошелев рассказал о самом простом способе защититься от аферы с жильем
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Обезопасить себя от мошенничества с недвижимостью можно, если гражданин подаст заявление в Росреестр о запрете таких сделок без личного участия собственника. Об этом журналистам ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

По его словам, есть несколько юридических механизмов, способных защитить жилье пожилым людям и другим уязвимым группам граждан. Первый — подача заявления в Росреестр через МФЦ или Госуслуги. В нем прописывается запрет для совершения любых сделок, если собственник не будет присутствовать лично. Далее в ЕГРН вносится соответствующая отметка, поэтому любые попытки злоумышленников провернуть сделку по доверенности не увенчаются успехом.

По словам парламентария, для ухода за пожилыми людьми, если есть необходимость в нем, можно оформить договор пожизненного содержания с иждивением. Он позволит защитить недвижимость, так как сделки с ней будут ограничены в рамках договора. Кроме того, депутат отметил, что при признании пожилого человека недееспособным, существует возможность оформления над ним опеки. Это позволит лишить пенсионера права распоряжаться своей недвижимостью, чем активно пользуются аферисты.

Ранее российский депутат Антон Немкин сообщил о максимальной активизации мошенников в черную пятницу. В это время киберпреступники приспосабливают свои схемы под массовый поток покупателей и рекламных рассылок.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о прекращении финансирования Украины

    Российская тревел-блогерша раскрыла требования к идеальным женам в Узбекистане

    Назван самый надежный способ защиты от мошенничества с жильем

    В зоне СВО заметили российский грузовик с корабельным орудием

    Неизвестные отрезали пенсионеру гениталии и сбросили его в колодец

    В Италии уличили Зеленского во лжи

    Россиян предупредили о максимальной активизации мошенников в один период

    Над двумя российскими городами прозвучала серия взрывов

    По украинской энергетике нанесли массированный удар

    Фицо сделал мрачный прогноз по конфликту на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости