02:59, 11 ноября 2025

Россиян предупредили о максимальной активизации мошенников в один период

Марина Совина
Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Мошенники максимально активизируются в период «черной пятницы». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Он предупредил, что в это время аферисты приспосабливают свои схемы под массовый поток покупателей и рекламных рассылок. Немкин напомнил о популярной схеме с фальшивыми интернет-магазинами с привлекательными скидками, при оформлении заказа в которых товары либо не отправляют, либо присылают подделки. Чтобы не попасться на уловку мошенников, парламентарий советует проверять наличие юридической информации, контакты, а также отзывы на независимых площадках.

Среди других распространенных сценариев — фишинговые рассылки и SMS от имени известных ритейлеров, служб доставки или платежных систем с просьбой «подтвердить заказ» или «получить купон», содержащие ссылки на фальшивые формы ввода данных.

Помимо этого, в период распродаж аферисты часто прибегают к использованию психологического давления, направленного на то, чтобы жертва действовала импульсивно. «Главное правило — не торопиться: сверяйте цены на нескольких площадках, сохраняйте скриншоты предложений и выписки по операциям, а при малейшем сомнении оплачивайте через защищенные платежные инструменты или откажитесь от сделки», — порекомендовал Немкин.

Ранее Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России призвали усилить контроль за реальными скидками на 11 ноября и «Черную пятницу».

